Все работы Зума (Zoom). Часть 3

Продолжим смотреть рисунки московского уличного художника с ником Zoom. Первая часть тут, вторая тут.

Некоторые его сравнивают с лондонским Бэнкси за потрясающее качество рисунков и их глубокий смысл.

Напомню, большинство работ на данный момент закрашены и уничтожены (закрашивается творчество Зума быстро и активно), так что давать адреса смысла нет.

1. Начнём с легала. На Дизайн-заводе "Флакон" расположена "Селфи-спот "Выдавливание раба". Эта работа существует и сегодня

2. Антон Павлович плохого не посоветует

3. Рецепт доктора

4. Ещё легальная работа по мотивам подъездного вандализма, созданная спичками на потолке. Называется "Горящие помойки моего детства". Была создана для групповой выставки "Войти в историю" в Музее Москвы

5. Тему вандализма автор продолжил уже и на улицах. Эта работа, видимо, создана по мотивам того, что работы Зума очень быстро закрашиваются. "Артстрит и вандалы"

6. Держалась очень долго, может быть даже по инициативе самого салона. Однако потом и её закрасили

7. «Проводы зимы». Кстати, тема такого украшения дорожных знаков есть во многих городах Европы



8. На Западе к такому творчеству относятся нормально и считают за отдельный вид искусства

9. Одна из моих любимейших работ - "Катастрофа наших дней". В точку — заряд 1 %, катастрофа

10. "Ностальгия". Волшебно! Про неё я уже писал

11. Есть вероятность, что существует и сейчас. Жаль, не было возможности съездить туда в сумерки, посмотреть как в темноте горит свеча

12.

13. "Пётр"

14. "Жив, и в прекрасной физической форме"

15. "Роберт"

16. "Танк"

17. "Позапрошлые выходные". Многие работы созданы по мотивам нашумевших событий, известных произведений и со знаменитыми российскими и мировыми личностями

18. Зум творит не только в Москве. В Нижнем Новгороде есть работа с Шэрон Стоун. Правда у неё оторвали табличку с пожарным гидрантом (ПГ) на месте точек, поэтому весь смысл потерялся

19. И закончим на потрясающем произведении «Очередь».

"Посвящается всем алкозависимым России, живым и мёртвым, знаменитым и безвестным". Так подписал эту работу автор в инстаграме.

Слева направо: первые два персонажа - это массовка. Далее изображены те знаменитости, которые по мнению автора страдали алкоголизмом. Юрий Олеша, Василий Шукшин, Александр Твардовский, Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Сергей Довлатов, Аркадий Гайдар, Венедикт Ерофеев, Михаил Шолохов, Ольга Берггольц

20. Работа по частям. Массовка, Олеша, Шукшин, Твардовский, Есенин

21. Есенин дерётся с Высоцким. Угадывается бунтарство этих великих личностей. Довлатов и Гайдар рядом

22. Ерофеев присел отдохнуть, Шолохов и Берггольц замыкают очередь

Вот такая вот работа. Если сравнить её с бегущей строкой, то массовка слева изображена не просто так. Эти люди уже или напились, или напиваются. То есть уже на грани. Знаменитости же ещё до такого уровня не дошли, они правее в этой "бегущей строке". И тут 2 пути: или догнать, или осознать и остановиться.

Работ Зума по всей Москве я снимал очень много, даже всё в одну статью не уместились. Продолжим в следующий раз.