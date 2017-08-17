Суздаль - город множества церквей

Всё-таки Суздаль и правда удивительный городок. Ему как-то удаётся сохранять и поддерживать атмосферу, от которой приезжающие сюда и говорят "как будто находишься в позапрошлом веке". И если с лицом города - видами и зданиями - проще (всё можно отреставрировать в соответствующем облике), то с атмосферой как раз сложнее. Туристов здесь больше, чем местных жителей. Последние на первых по-полной стараются сделать бизнес - за пирожок просят 70р, за местные огурцы - 15р/штука, помидоры предлагают по 2 сотни за кг, а билет в музей-монастырь стоит 400 - чуть дешевле, чем в Московский Кремль.
И при всём этом, сотни штативов фотографов не затоптали ароматные полевые цветы на древних валаx в самом центре города, тысячи туристов не распугали на них кузнечиков. Можно присесть на берег реки, смотреть на рябь и на древние постройки, бросать камушки в воду, вдыхать свежий воздух и ловить лицом ветеp. Наверное от всего подобного и тянет вернуться в это раскрученное место.
1. Cуздаль стоит на небольшой речке Каменка. Правда, это сейчас она небольшая, но когда-то была судоходной и даже входила в торговый путь "из варяг в греки".
Вид с кремлёвских валов на Ильинский луг и Ильинскую церковь 18-го века. Говорят, она стоит на Ивановой горе, где в языческие времена было капище Ивана Купалы
2. Если посмотреть с тех же валов в другую сторону, то откроется вид на Ризоположенский монастырь, основанный еще 800 лет назад
3. Конечно же я не смог не спуститься с валов к Каменке
4. Вдалеке виднеется Воскресенская церковь 18-го века на Торговой площади. Чуть ближе Входоиерусалимская и Пятницкая церкви. В последней в рамках Фестиваля лоскутного шитья располагалась одна из выставок, её ещё посмотрим
5. А это главный храм города - Богороодице-Рождеественский собор Суздальского Кремля. С 13-го века, когда был построен, он до нас дошёл с большими искажениями и изменениями во внешнем виде.
Ещё с первых моих приездов в Суздаль мне нравится его главный купол, похожий на перевёрнутую репку с корнем)
6. Колокольня при соборе
7. Огороды каких-то сотнях метров от Кремля и главного собора. Вот так собираешь урожай, а в шаге уже много сотен лет звонят колокола да и вообще творились некоторые события истории России
8. Кремлёвские валы 12-го века. Читал, что одно время за катание с них на санках и ледянках брали плату, но под возмущение народа этот маразм отменили.
Ухожено, аккуратно, прекрасные фонари. Ходить правда по такой дорожке неудобно, не зря по обочине протоптана новая народная тропа
9. На валах, как и сотни лет назад, растут цветы, стрекочут кузнечики и летают насекомые. Красота! Не хочется уходить.
Никольская церковь 18-го века запечатлена в фильме "Женитьба Бальзаминова" - на неё крестилась барыня
10. Цареконстантиновская церковь с интересными кокошниками над окнами
11. Колокольня Скорбященской церкви похожа на Никольскую. Да и вообще такая храмовая архитектура типична для Суздаля
12. И снова колокольня с суздальским шатром. Антипиевская церковь
13. Что бросается в глаза в Суздале, так это отсутствие многоэтажек. До сих пор самым высоким зданием в городе является колокольня Ризоположенского монастыря, построенная в начале 19-го века в честь победы над Наполеоном
14. У этого монастыря ещё интересные двухшатровые Святые ворота, построенные в 17-м веке
15. А на территории обильно цветут цветы
16. Не типичный по архитектуре для Суздаля Ризположенский собор монастыря, возведённый в 16-м веке. Однако главки мне очень нравятся. Вообще приятно смотреть, когда завершения храмов не золотые
17. Памятник Дмитрию Михайловичу Пожарскому и 22-метровая Проездная башня Спасо-Евфимиевского монастыря
18. Монастырь довольно известный даже за пределами Суздаля. Не спорю, там красиво, но отдавать за входной билет 400 рублей (многовато, если прямо) меня задушила жаба. Поэтому я погулял только вдоль стен и вышел на смотровую к Каменке
19. Торговая площадь и Воскресенская церковь 18-го века - самый центр города
20. Каменка и Покровский женский монастырь 14-го века, куда раньше ссылали опальных цариц и женщин известных фамилий России. Одной из первых узниц монастыря стала обвинённая в бесплодии жена Василия III Соломония Сабурова, постриженная здесь в монахини. Также здесь томились жена Ивана IV Анна Васильчикова и вдова Василия Шуйского царица Мария Буйносова-Ростовская
21. Далее я прошёлся вверх по реке до вида на Спасо-Евфимиевский монастырь
22. Здесь оказался Суздаль, которого я прежде не никогда не видел. Даже не скажешь, что находишься в городе
23. Прелесть в одном из дворов
24. Ждун. Суздальский тип)
25. Шрек отдыхает
26. Некий Я любит пельмени
27. Ретротехника
28. Вау!
29. Вечерний вид на Кремль
30. Суздаль располагается во Владимирском Ополье - особом районе, который по природе отличается от окружающих лесных. Поля здесь могут простираться на несколько километров, а леса встречаться лишь островками. Почвы достаточно плодородные, в народе их называли "Владимирский чернозем". Будете в этих местах, сверните с дороги на поле с колосками. Настроение точно поднимется)
Суздаль-2017:
Фестиваль лоскутного шитья. Шествие
Фестиваль лоскутного шитья. Арт-проект Лоскутное поле
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →